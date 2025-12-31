Giugliano al lido Sabbia d’Argento il tuffo di fine anno

A Giugliano, al lido “Sabbia d’Argento”, si svolge l’evento tradizionale del tuffo di fine anno. Un’occasione per salutare l’anno appena concluso e dare il benvenuto a quello nuovo in un’atmosfera semplice e rispettosa delle tradizioni locali. L’iniziativa attira residenti e visitatori che desiderano condividere un momento di convivialità in riva al mare.

