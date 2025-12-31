Giovani della Kabel, bene al Moma.

I giovani della Kabel partecipano anche quest'anno al prestigioso torneo del Moma, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena. Con tre formazioni (Under 17 Senior, Under 17 Junior e Under 15 Senior), la società del presidente Giuntoli conferma il suo impegno nello sviluppo dei talenti e nella crescita tecnica dei giovani atleti. Una presenza che sottolinea l’importanza del percorso formativo e della passione per la pallavolo.

Al ‘Moma’ per crescere. La società del presidente Giuntoli è stata presente anche quest’anno alla tradizionale e prestigiosa kermesse pallavolistica organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, con ben tre formazioni (Under 17 Senior, Under 17 Junior e Under 15 Senior). Giunta alla 16esima edizione, la ‘Moma Winter Cup’ ha raccolto in Emilia le migliori scuole di pallavolo italiane e tante realtà estere. Kabel con tre squadre che non avevano l’ambizione di arrivare al podio ma che al ‘Moma’ volevano solo fare esperienza. Obiettivo quindi raggiunto, con una partenza in generale timida delle formazioni pratesi, eccezion fatta per l’Under 17 Junior, ed un crescendo che ha portato prove positive e vittorie di prestigio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

