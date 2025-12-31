Dopo oltre vent’anni di attese e battaglie legali, la famiglia di Simone Mazzi, giovane pompiere morto a causa di un’autogrù difettosa, ha ottenuto il risarcimento. La sentenza della Cassazione conclude un lungo percorso di giustizia, evidenziando l’importanza di fare luce su incidenti che coinvolgono dispositivi di sicurezza. Una vicenda che ricorda il valore del sacrificio dei vigili del fuoco e la necessità di garantire maggiore tutela e responsabilità.

Quante volte abbiamo ammirato l’abnegazione e il sacrificio dei vigili del fuoco? Ebbene solo dopo oltre vent’anni di attese, ricorsi e battaglie giudiziarie, la Cassazione ha finalmente messo la parola fine sulla tragedia di Palazzo del Pero, costata la vita al pompiere Simone Mazzi. La III sezione civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso del ministero dell’Interno, confermando l’obbligo di risarcire la madre e il fratello del pompiere con 300mila euro, come già stabilito dal Tribunale di Arezzo e dalla Corte d’Appello di Firenze. Simone Mazzi aveva solo 29 anni quando, il 28 gennaio 2003, come racconta Il Corriere di Arezzo, perse la vita durante un intervento di soccorso lungo la vecchia statale Ss73, tra Palazzo del Pero e Molin Nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovane pompiere morì a causa di una autogrù difettata, solo oltre 20 anni la famiglia ottiene il risarcimento

