Giorgia Meloni di lotta e di governo La Politica nel Belpaese in perenne campagna elettorale

Giorgia Meloni, alla guida del governo italiano, si trova spesso al centro di discussioni sulla sua comunicazione e il suo modo di fare politica. Pur esercitando le funzioni istituzionali, molti osservatori sottolineano come la sua figura si collochi in un continuo confronto con un elettorato di riferimento, spesso privilegiato rispetto all’azione condivisa. Questa dinamica riflette le sfide di un leadership che si muove tra ruoli istituzionali e strategie di comunicazione politica.

Governa tutti, ma parla solo ai "suoi". È in perenne campagna elettorale. Sedendo a Palazzo Chigi, le contestano la mancanza di una postura autenticamente istituzionale, di cedere a cadenze vernacolari. Memori degli ingessatissimi Monti e Draghi, che però guidavano governi tecnici. «Io sono stata eletta», rivendica Giorgia Meloni, quasi fosse un passepartout per andare sopra le righe, arringare.

