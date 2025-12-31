Gianmarco Pozzecco ritorna in panchina | l’ex commissario tecnico dell’Italbasket ripartirà dal Galatasaray
Gianmarco Pozzecco torna sulla panchina, assumendo il ruolo di allenatore al Galatasaray. Dopo l’esperienza come commissario tecnico della nazionale italiana di basket, conclusa con le emozioni di un addio difficile, il coach riprende la sua carriera in un club europeo. Questa nuova tappa rappresenta un’opportunità per consolidare il suo percorso professionale e affrontare nuove sfide nel panorama cestistico internazionale.
L’ultima istantanea di Gianmarco Pozzecco risale a pochi mesi fa, quando lasciò il ruolo da ct della nazionale italiana in lacrime dopo l’eliminazione per mano della Slovenia negli ottavi di finale degli europei maschili di basket. Ora l’allenatore triestino è pronto a ripartire, e lo fa siglando un accordo con i turchi del Galatasaray. Pozzecco inizierà il suo lavoro il 5 gennaio 2026 e sarà legato contrattualmente al club almeno fino al termine della prossima stagione. La società cestistica di Istanbul ha infatti trovato la chiave per convincere Pozzecco a subentrare all’allenatore Yakup Sekizkök, sollevato dall’incarico dopo una prima parte di stagione poco convincente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
