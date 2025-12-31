Gianmarco Pozzecco al Galatasaray | l’ex ct è il nuovo head coach dei turchi

Gianmarco Pozzecco è stato nominato nuovo head coach del Galatasaray Istanbul, con incarico fino a giugno 2027. Dopo l’esperienza con la nazionale italiana e un breve periodo all’Asvel Villeurbanne, l’ex ct torna sulla panchina europea. La sua presenza nel club turco segna una nuova fase della sua carriera da allenatore, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della squadra.

Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul fino a giugno 2027. L'ex ct della Nazionale torna a vestire i panni dell'head coach dopo la breve esperienza vissuta all' Asvel Villeurbanne durante l'esperienza con l'Italia. La squadra turca occupa soltanto il settimo posto nel campionato nazionale con un bilancio di 7-6. Pozzecco prende il posto di Yakup Sekizkok e guiderà la squadra in occasione del derby del Besiktas del 10 gennaio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray Basketbol (@gsbasketbol) Il Galatasaray: "Pozzecco è un'icona". "Nato il 15 settembre 1972, Gianmarco Pozzecco è uno dei nomi più iconici del basket italiano sia come giocatore che come allenatore.

