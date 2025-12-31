Gianfranco Pagani, il re dei tortellini made in Vimercate è Cavaliere della Repubblica.

Gianfranco Pagani, noto per i suoi tortellini di alta qualità a Vimercate, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. La sua storia rappresenta una delle esperienze imprenditoriali più significative della zona, contribuendo alla tradizione gastronomica locale e nazionale. La sua attività è un punto di riferimento nel settore alimentare, simbolo di qualità e dedizione nel panorama delle eccellenze italiane.

Vimercate (Monza e Brianza) – I l suo nome è legato a una delle avventure imprenditoriali più importanti d’Italia. Gianfranco Pagani, 92 anni, da qualche giorno è Cavaliere al merito della Repubblica. Insieme alla madre Mina e al fratello Enrico ha trasformato una piccola realtà in un colosso internazionale, Pagani Industrie alimentari, contribuendo alla crescita economica del territorio e promuovendo il Made in Italy nel mondo. È uno di quegli “imprenditori che hanno dato un contributo al tessuto economico e sociale del Paese dal Dopoguerra a oggi”, recita la motivazione dell’onorificenza tributata dal presidente Sergio Mattarella e consegnata in Prefettura nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gianfranco Pagani con il suo diploma di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana facebook