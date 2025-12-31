Giallo sul raid contro la villa di Putin Mosca schiera i missili in Bielorussia

Un raid contro la villa di Putin desta attenzione, mentre Mosca dispiega missili in Bielorussia. Volodymyr Zelensky nega ogni coinvolgimento nell’attacco, ricevendo il sostegno di Parigi, che sottolinea l’assenza di prove. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con sviluppi che influenzano la stabilità regionale e le dinamiche tra Russia e Ucraina.

Volodymyr Zelensky continua a negare la responsabilità dell'attacco alla casa dello zar. Parigi lo appoggia: «Nessuna prova». Il 6 gennaio riunione dei Volenterosi in Francia. Ipotesi dispiegamento di truppe Usa in Ucraina. Il processo diplomatico ucraino prosegue nei suoi percorsi tortuosi. Ieri, il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, ha respinto l'accusa russa, secondo cui l'Ucraina avrebbe effettuato un attacco contro la residenza di Vladimir Putin. «Non è mai avvenuto alcun attacco del genere», ha dichiarato Sybiha, per poi aggiungere: «La Russia ha una lunga storia di false affermazioni: è la loro tattica distintiva».

