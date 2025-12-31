Ghost of Yotei ha conquistato il director di Final Fantasy 14 | Yoshi-P elogia il gioco Sucker Punch

Tra i titoli più noti del 2025, Ghost of Yotei di Sucker Punch ha ricevuto riconoscimenti sia dal pubblico che dai professionisti del settore. In particolare, Yoshi-P, direttore di Final Fantasy 14, ha espresso apprezzamento per il gioco, evidenziandone le qualità narrative e tecniche. Questo riconoscimento conferma l'importanza del titolo nel panorama videoludico recente e il suo ruolo come esempio di eccellenza nel settore.

Tra i titoli che hanno lasciato il segno nel 2025, Ghost of Yotei di Sucker Punch si è distinto non solo presso il pubblico, ma anche tra gli addetti ai lavori. A confermarlo è Naoki Yoshida, noto come Yoshi-P, director e producer di Final Fantasy XIV, che ha espresso un grande entusiasmo per l'esclusiva PS5. Le sue parole arrivano da un'intervista rilasciata alla testata giapponese 4Gamer. Secondo Yoshi-P, Ghost of Yotei è il gioco a cui continua a tornare ogni volta che trova del tempo libero, nonostante abbia provato molti titoli diversi durante l'anno. Questo dettaglio è significativo: non si tratta di un apprezzamento occasionale, ma di un'esperienza che mantiene valore e interesse nel lungo periodo.

