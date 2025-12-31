Geotermia sperimentale la battaglia Il Comune si rivolge a Mattarella

L’amministrazione di Castelnuovo Valdicecina ha avviato una richiesta ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, opponendosi alla sperimentazione di nuove tecnologie geotermiche nel territorio. La questione riguarda le implicazioni ambientali e sociali di questa iniziativa, che sta suscitando diverse preoccupazioni tra cittadini e istituzioni locali. La disputa evidenzia l’importanza di un confronto trasparente e condiviso sulle modalità di sviluppo delle energie rinnovabili.

La battaglia dell'amministrazione comunale di Castelnuovo Valdicecina contro la nuova frontiera della geotermia "sperimentale" sale di livello e arriva direttamente sul tavolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con una delibera di giunta approvata d'urgenza prima di Natale, il sindaco Alberto Ferrini e la sua squadra hanno dato mandato legale per impugnare il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che autorizza il permesso di ricerca geotermico denominato Castelnuovo. Al centro dello scontro c'è il progetto di un impianto pilota per la ricerca di risorse geotermiche, pubblicato lo scorso 31 ottobre sul bollettino ufficiale degli Idrocarburi.

