Geolier-50 Cent ecco Phantom | il 2026 è in anticipo

Da ilmattino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere il brano più atteso di inizio 2026 ma è diventato l?ultima sorpresa del 2025. «Phantom», il tanto decantato duetto tra Geolier e il mito hip hop 50. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

geolier 50 cent ecco phantom il 2026 232 in anticipo

© Ilmattino.it - Geolier-50 Cent, ecco «Phantom»: il 2026 è in anticipo

Leggi anche: Phantom, ecco il singolo di Geolier e 50 Cent

Leggi anche: Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake?; New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026; Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano tedoforo alla 18° tappa della fiamma olimpica in Campania; UK ALBUM: N.ro 1 MICHAEL BUBLÉ – “Christmas”.

geolier 50 cent phantomGeolier e 50 Cent insieme: ecco "Phantom" - 00 del giorno di San Silvestro) verrà pubblicato “Phantom” singolo realizzato da ... rainews.it

geolier 50 cent phantomGeolier annuncia oggi “Phantom” feat 50 Cent - Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto ... radiowebitalia.it

geolier 50 cent phantomEsce stanotte «Phantom», il duetto Geolier-50 Cent - Ieri improvvisamente in rete ieri sera è apparsa, prima su TikTok, poi sugli altri social, «Phantom», l'attesa canzone di Geolier con la leggenda hip hop 50 Cent, ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.