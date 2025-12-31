Genova su Google dal boom di Silvia Salis fino ad Amt | le ricerche più virali del 2025
Nel 2025, le ricerche su Google relative a Genova riflettono eventi e temi di interesse locale e nazionale. Dalla notorietà di figure come Silvia Salis alle evoluzioni di Amt, le query più frequenti offrono uno sguardo sulle tendenze e le vicende che hanno coinvolto la città nel corso dell’anno. Questo riepilogo permette di comprendere meglio i temi che hanno catturato l’attenzione degli utenti e le dinamiche di Genova nel contesto digitale.
Il 2025 si avvia verso la fine e come ogni anno è il momento di tirare le somme. Non solamente di cosa si è fatto, ma anche di cosa si è detto e. Cercato. Per questo esistono i Google Trends, le classifiche di Google che raccontano l’anno attraverso le ricerche effettuate sul più popolare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
