Genova la sindaca Salis | Prese decisioni impopolari diciamo le cose come stanno Abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo

Da ilsecoloxix.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha condiviso un messaggio di auguri per il nuovo anno sui suoi canali social. Nel video, ha sottolineato l’importanza della trasparenza e della chiarezza nel metodo di governo, anche in presenza di decisioni impopolari. Un messaggio volto a rafforzare il rapporto con la cittadinanza e a condividere gli obiettivi per il futuro della città.

on un video pubblicato sui suoi canali social, la sindaca di Genova Silvia Salis ha rivolto gli auguri alla Città e ai cittadini per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova la sindaca salis prese decisioni impopolari diciamo le cose come stanno abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo

© Ilsecoloxix.it - Genova, la sindaca Salis: “Prese decisioni impopolari, diciamo le cose come stanno. Abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo”

Leggi anche: Report e la “bufala” del Garante imbeccato: “Decisioni prese dal Collegio”. FdI: “Ghiglia scelto nel Conte-bis”

Leggi anche: Salis “Faccio la sindaca di Genova, non interessata a primarie centrosinistra”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Primarie campo largo, Renzi: Salis potrebbe farcela, ora lasciamola guidare Genova, poi decideremo; Caso Hannoun, è scontro politico tra destra e sinistra; La letterina della sindaca Salis a Babbo Natale: “Donaci un po’ di quel tempo che sembra scomparso”; Salis “Faccio la sindaca di Genova, non interessata a primarie centrosinistra”.

genova sindaca salis preseGenova, la sindaca Salis: “Prese decisioni impopolari, diciamo le cose come stanno. Abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo” - on un video pubblicato sui suoi canali social, la sindaca di Genova Silvia Salis ha rivolto gli auguri alla Città e ai cittadini per il prossimo anno ... ilsecoloxix.it

I primi auguri di fine anno da sindaca di Silvia Salis: “Un onore e una grande responsabilità” - Vi auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere ai vostri desideri e aspettative" ... genova24.it

genova sindaca salis preseIndagini su fondi ad Hamas, Salis: “Mai andata ai comizi di Hannoun, querelerò chi diffonde notizie inventate” - La sindaca di Genova smentisce le accuse e annuncia azioni legali: "Circolano fotomontaggi e insinuazioni false" ... ilfattoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.