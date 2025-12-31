Gennaio 2026 sotto osservazione | vortice polare freddo diffuso e neve a quote basse

Le previsioni per gennaio 2026 indicano un inizio di mese caratterizzato da freddo intenso, con possibili nevicate a quote basse e instabilità atmosferica in Italia. Le proiezioni dei modelli meteorologici suggeriscono irruzioni fredde provenienti dall’Europa e un vortice polare proiettato verso le medie latitudini, con un successivo graduale aumento delle temperature e un miglioramento delle condizioni climatiche.

Roma - Le proiezioni dei modelli indicano un avvio di gennaio dinamico: irruzioni fredde sull'Europa, instabilità in Italia, poi graduale rialzo termico e correnti più occidentali Le proiezioni a lungo termine per l'avvio di gennaio 2026 delineano uno scenario invernale sull'Europa, con un lobo del vortice polare proiettato verso le medie latitudini e temperature sotto la media su ampie aree del continente. Tra 29 dicembre e 5 gennaio, l'afflusso di aria artica interesserà in modo marcato l'Europa settentrionale e centrale, con anomalie termiche negative particolarmente accentuate sulla Scandinavia.

