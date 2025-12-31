Gelo in Veneto | -21,3 gradi alla Piana di Marcesina
Nelle ultime ore, il Veneto ha registrato temperature molto basse, con un picco di -21,3°C alla Piana di Marcesina. Tra i capoluoghi, Belluno si conferma la città più fredda, raggiungendo -7,4°C, seguita da Vicenza (-3,8°C) e Treviso (-3,5°C). Le condizioni climatiche di questi giorni richiedono attenzione e precauzioni per affrontare le basse temperature.
