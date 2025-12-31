GB afghano prende a sprangate pazienti in ospedale | cinque feriti

Un giovane afgano di 20 anni è stato arrestato nel Regno Unito con l’accusa di aver aggredito e ferito cinque persone in un ospedale. L’episodio si è verificato recentemente, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza della struttura e dei pazienti coinvolti.

Un uomo di 20 anni, originario dell'Afghanistan, e' stato arrestato nel Regno Unito con l'accusa di aver aggredito e ferito cinque persone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

