Gazzetta dello Sport | Napoli l’anno di McTominay | leader totale e simbolo del trionfo

L’articolo analizza il ruolo di McTominay nel successo del Napoli, evidenziando la sua importanza come leader e figura simbolo della squadra. Con una prestazione costante e determinata, il centrocampista contribuisce in modo significativo alla crescita del team e ai risultati ottenuti, confermando il suo valore nel contesto della stagione.

"> Segni particolari: fortissimo. Di testa, di piede e soprattutto di intelletto. Scott McTominay è diventato il calcio totale del Napoli, un giocatore capace di abitare ogni zona del campo senza mai perdere identità. Nel suo primo campionato di Serie A, chiuso da MVP e campione d’Italia, lo scozzese ha inciso come nessun altro, reinventandosi attaccante con dodici gol spesso decisivi, ma accettando anche ruoli meno appariscenti quando l’emergenza lo ha imposto. Un percorso raccontato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che ne sottolinea la straordinaria completezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’anno di McTominay: leader totale e simbolo del trionfo” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza totale a centrocampo: McTominay unico superstite dei Fab Four” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. GAZZETTA - Napoli, il confronto con le big "storiche", il valore patrimoniale è in crescita - La Gazzetta dello Sport confronta il Napoli con le tre big storiche del campionato, in riferimento alle parole recentemente pronunciate dal tecnico Antonio Conte: “Conte alla fine ha pure ragione. napolimagazine.com

Napoli, De Laurentiis: «Io e Conte siamo amici e lui è un vincente» - Masticavo il calcio non in modo perfetto, ma lo ascoltavo con grande passione e ... ilmattino.it

Parole che fanno rumore Alessandro Lucarelli, alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato senza filtri il suo addio al Parma: amarezza, delusione e la sensazione di non aver ricevuto il rispetto che sentiva di meritare dopo 17 anni d’amore, in campo e da dirig - facebook.com facebook

Tutti pazzi per Rasmus! Secondo Bobo Vieri, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Hojlund è in prospettiva uno dei migliori attaccanti al mondo e sarà difficile per Lukaku togliergli il posto. E al #Fantacalcio sono 2 gol e 2 assist nelle ultime 4... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.