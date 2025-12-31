Gaza Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio

A partire dal 1° gennaio 2026, Israele ha deciso di vietare l’attività di 37 ONG nella Striscia di Gaza. La misura è stata adottata poiché le organizzazioni non hanno fornito l'elenco dei loro dipendenti palestinesi, come richiesto dal nuovo regolamento. Questa decisione rappresenta un cambiamento rilevante nel contesto delle relazioni tra Israele e le organizzazioni umanitarie operanti nella regione.

