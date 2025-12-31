Gaza Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio
A partire dal 1° gennaio 2026, Israele ha deciso di vietare l’attività di 37 ONG nella Striscia di Gaza. La misura è stata adottata poiché le organizzazioni non hanno fornito l'elenco dei loro dipendenti palestinesi, come richiesto dal nuovo regolamento. Questa decisione rappresenta un cambiamento rilevante nel contesto delle relazioni tra Israele e le organizzazioni umanitarie operanti nella regione.
(Adnkronos) – Sono 37 le ong interessate dal bando a operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, 1 gennaio 2026, "dal momento che rifiutano di fornire l'elenco dei loro dipendenti palestinesi", come invece previsto dal nuovo regolamento varato da Israele. "Dovranno rispettare in modo completo e trasparente i criteri stabiliti. Non ci saranno . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong. Condanna di Ue e Onu. Hamas: «La revoca delle licenze a Gaza è criminale»
Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong a Gaza. La condanna di Ue e dell'Onu. Hamas: «La revoca delle licenze è criminale»
Gaza, Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio - Sono 37 le ong interessate dal bando a operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, 1 gennaio 2026, "dal momento che rifiutano di fornire l'elenco dei loro dipendenti palestinesi", come invece ... adnkronos.com
Israele mette al bando 37 Ong. L'allarme degli addetti: «Grave impatto sulla popolazione di Gaza» - I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». msn.com
Israele mette al bando le ong e strozza lo spazio umanitario in Palestina - Il governo israeliano ha notificato a 37 organizzazioni non governative l'interruzione delle attività umanitarie nella Striscia di Gaza a partire dal 1° gennaio 2026 perché non soddisferebbero i nuovi ... vita.it
Gaza, ecco le 37 Ong e associazioni che Israele vuole espellere dalla Striscia. C’è anche la Caritas x.com
Gaza, Amnesty: il divieto di Israele all’azione delle Ong è una escalation del genocidio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.