Gaza Il sionismo è responsabile di distruggere il linguaggio | si reputa ' vittima' in un mondo ' antisemita' | il monologo di Moni Ovadia - VIDEO

Nel suo monologo, Moni Ovadia evidenzia come il linguaggio venga utilizzato per manipolare e distorcere la realtà nel conflitto tra Israele e Palestina. Sottolinea come il vittimismo sionista venga impiegato per negare le responsabilità e creare una narrativa distorta, contribuendo a un'immagine di vittima in un contesto di violenza e conflitto. Un'analisi che invita a riflettere sull'importanza delle parole nella costruzione delle percezioni pubbliche.

