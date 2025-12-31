Gaza Il sionismo è responsabile di distruggere il linguaggio | si reputa ' vittima' in un mondo ' antisemita' | il monologo di Moni Ovadia - VIDEO
Nel suo monologo, Moni Ovadia evidenzia come il linguaggio venga utilizzato per manipolare e distorcere la realtà nel conflitto tra Israele e Palestina. Sottolinea come il vittimismo sionista venga impiegato per negare le responsabilità e creare una narrativa distorta, contribuendo a un'immagine di vittima in un contesto di violenza e conflitto. Un'analisi che invita a riflettere sull'importanza delle parole nella costruzione delle percezioni pubbliche.
Le violenze sioniste passano attraverso il file sottile della manipolazione linguistica: a raccontarlo è l'artista Moni Ovadia, ricordandoci la strumentalizzazione del vittimismo sionista per negare e plasmare la realtà fattuale "C'è un crimine, fra tutti quelli commessi dal sionismo, sul qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
