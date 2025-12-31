Garlasco la mossa nel sangue che cambia tutto | Un gesto sadico

Nella puntata di " Zona Bianca " del 30 dicembre, condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4, ampio spazio è stato dedicato al delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Il programma ha analizzato i circa 70 errori emersi nelle indagini originali, con ospiti che hanno messo in discussione la ricostruzione e la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni.L'avvocato di Stasi, Fabio De Rensis, ha definito l'indagine "nata malata" perché molti errori sono stati scoperti solo anni dopo. Ha ipotizzato nuovi sviluppi, come analisi BPA sulla cornetta del telefono, che potrebbero rivelare dettagli ignorati all'epoca, cambiando la prospettiva investigativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

