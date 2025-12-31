Un evento di intrattenimento organizzato in un resort di São Pedro, in Brasile, si è trasformato in tragedia. Durante una gara di consumo di angurie, un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un soffocamento. La vicenda evidenzia i rischi associati a questa attività, sottolineando l’importanza di maggiore attenzione e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La competizione trasformata in dramma. Una gara per mangiare cocomeri, organizzata come semplice gioco di animazione in un resort di São Pedro, in Brasile, si è conclusa in tragedia. Carlos Cerasomma, 37 anni, padre di famiglia, è morto soffocato durante la competizione, sotto gli occhi della moglie. L’uomo stava partecipando a una sfida con altri cinque ospiti: in palio, per chi avesse mangiato più fette di anguria nel tempo stabilito, una porzione di patatine fritte. Il malore durante la gara. L’episodio risale all’ 11 dicembre, anche se i dettagli sono emersi solo nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gara di angurie finisce in tragedia: muore soffocato un padre di 37 anni in un resort brasiliano

Leggi anche: Muore soffocato durante una gara di mangiatori di angurie: la tragedia sotto gli occhi della moglie

Leggi anche: Tragedia in asilo nido: bimbo di due anni muore soffocato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La gara tra i mangiatori di angurie finisce in tragedia quando un concorrente muore soffocato davanti alla moglie; Mi dispiace: Google ha avuto un anno migliore di quanto tu sia disposto ad ammettere; I Seahawks mantengono la testa di serie della NFC vincendo 27-10 sui Panthers; La sconvolta Nadia Sawalha rende omaggio alla migliore amica Hannah che muore di cancro all'età di 39 anni - 20 mesi dopo aver condiviso la sua storia su Loose Women.

Muore soffocato durante una gara di mangiatori di anguria: la tragedia sotto gli occhi della moglie - La vittima è Carlos Cerasomma, padre e marito di 37 anni, che si è sentito male durante un gioco organizzato dagli animatori della struttura. today.it