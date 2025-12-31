Gara di angurie finisce in tragedia | muore soffocato un padre di 37 anni in un resort brasiliano
Un evento di intrattenimento organizzato in un resort di São Pedro, in Brasile, si è trasformato in tragedia. Durante una gara di consumo di angurie, un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un soffocamento. La vicenda evidenzia i rischi associati a questa attività, sottolineando l’importanza di maggiore attenzione e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.
Una gara per mangiare cocomeri, organizzata come semplice gioco di animazione in un resort di São Pedro, in Brasile, si è conclusa in tragedia. Carlos Cerasomma, 37 anni, padre di famiglia, è morto soffocato durante la competizione, sotto gli occhi della moglie. L'uomo stava partecipando a una sfida con altri cinque ospiti: in palio, per chi avesse mangiato più fette di anguria nel tempo stabilito, una porzione di patatine fritte. Il malore durante la gara. L'episodio risale all' 11 dicembre, anche se i dettagli sono emersi solo nei giorni successivi.
