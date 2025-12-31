Galliani | Spero nello Scudetto del Milan e nel Monza in Serie A Allegri? Ho sempre creduto in lui Vi svelo le sue qualità
In un’intervista a Tuttosport, Adriano Galliani condivide le sue aspettative per il 2026, esprimendo il desiderio di vedere il Milan conquistare lo Scudetto e il Monza mantenere la Serie A. Inoltre, rivela il suo sostegno continuo ad Allegri, sottolineando le qualità che lo rendono un allenatore affidabile. Un’analisi sobria e riflessiva sulle prospettive future del calcio italiano, senza eccessi o enfasi.
Galliani in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport svela il suo desiderio calcistico per il 2026 e parla anche di Allegri. Le sue dichiarazioni Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan è tra gli ospiti d'onore del World Sports Summit di Dubai. Tra incontri con vecchie glorie rossonere e sguardi al futuro, Galliani si
Galliani: «Spero nello Scudetto del Milan e nel Monza in Serie A. Allegri? Ho sempre creduto in lui. Vi svelo le sue qualità»
