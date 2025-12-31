In un’intervista a Tuttosport, Adriano Galliani condivide le sue aspettative per il 2026, esprimendo il desiderio di vedere il Milan conquistare lo Scudetto e il Monza mantenere la Serie A. Inoltre, rivela il suo sostegno continuo ad Allegri, sottolineando le qualità che lo rendono un allenatore affidabile. Un’analisi sobria e riflessiva sulle prospettive future del calcio italiano, senza eccessi o enfasi.

Galliani in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport svela il suo desiderio calcistico per il 2026 e parla anche di Allegri. Le sue dichiarazioni Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan è tra gli ospiti d’onore del World Sports Summit di Dubai. Tra incontri con vecchie glorie rossonere e sguardi al futuro, Galliani si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Galliani: «Spero nello Scudetto del Milan e nel Monza in Serie A. Allegri? Ho sempre creduto in lui. Vi svelo le sue qualità»

Leggi anche: Ibrahimovic allo scoperto: «Ecco cos’è successo nello spogliatoio dopo Juve Milan! Allegri un vincente, ho litigato tante volte con lui. Vi svelo questo su Capello»

Leggi anche: Galliani rivela: «Il primo Allegri al Milan nacque da me. Scudetto? Al momento spero…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan, Rabiot: Scudetto? Difficile, ma non impossibile. Maignan spero rimanga; Rabiot rivela | Potevo venire al Milan da piccolo Mia mamma parlò con Galliani ma non trovammo l’accordo….

Galliani: «Spero nello Scudetto del Milan e nel Monza in Serie A. Allegri? Ho sempre creduto in lui. Vi svelo le sue qualità» - Galliani in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport svela il suo desiderio calcistico per il 2026 e parla anche di Allegri. calcionews24.com