Gaeta tutto pronto per il tradizionale tuffo di Capodanno
A Gaeta si rinnova anche quest’anno il tradizionale “tuffo di Capodanno”. Questa consuetudine, che nel tempo è diventata un momento di socialità e di attrazione turistica, si svolge ogni anno in modo organizzato e partecipato. L’evento rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno in modo simbolico e condiviso, mantenendo viva una tradizione radicata nella comunità locale e apprezzata dai visitatori.
Come tutte le tradizioni si rispetta anche quest’anno l’appuntamento con il tuffo di capodanno a Gaeta, un rito collettivo che nel corso del tempo è diventato una vera e propria attrazione turistica destagionalizzata. Sulla spiaggia di Serapo, presso lo stabilimento Nave di Serapo, anche nel 2026. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
