Gaeta tutto pronto per il tradizionale tuffo di Capodanno

A Gaeta si rinnova anche quest’anno il tradizionale “tuffo di Capodanno”. Questa consuetudine, che nel tempo è diventata un momento di socialità e di attrazione turistica, si svolge ogni anno in modo organizzato e partecipato. L’evento rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno in modo simbolico e condiviso, mantenendo viva una tradizione radicata nella comunità locale e apprezzata dai visitatori.

