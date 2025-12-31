Gabriel Jesus torna a segnare dopo un anno con l'Arsenal e ripropone un'esultanza iconica di Kakà
Gabriel Jesus torna a segnare con l'Arsenal dopo quasi un anno, durante la partita contro l'Aston Villa. Il gol è stato accompagnato da un' esultanza che richiama quella di Kakà, ex giocatore del Milan e idolo brasiliano. La vittoria dei Gunners è stata netta, e il rientro del brasiliano rappresenta un momento importante per la squadra e i tifosi.
L'Arsenal ha vinto seccamente con l'Aston Villa. Gabriel Jesus è tornato al gol dopo praticamente un anno e dopo averlo fatto ha ripetuto un'esultanza iconica con una maglia che spesso ha mostrato il suo connazionale Kakà, ex campione del Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gabriel Jesus come Kaká! Torna a segnare dopo un anno ed esulta così; L'Arsenal strapazza 4-1 l'Aston Villa e spaventa il Manchester City; Milan, Füllkrug piano B: si tenta il colpaccio Gabriel Jesus.
Milan, sogno Gabriel Jesus: la verità sulla formula - Il Milan vuole rinforzarsi nel mercato di gennaio e farlo in attacco con un nuovo giocatore che possa dare qualità e gol alla squadra di Allegri, il sogno è Gabriel Jesus ... calciomercatonews.com
Gabriel Jesus, l’attaccante dell’Arsenal nelle ultime ore è stato riproposto in prestito secco fino a giugno: valutazioni in corso - Gabriel Jesus, l’attaccante dell’Arsenal nelle ultime ore è stato riproposto in prestito secco fino a giugno: valutazioni in corso Mentre i motori per l’arrivo di Niclas Füllkrug sono già caldissimi, ... milannews24.com
Gabriel Jesus torna a segnare dopo un anno, e un lunghissimo calvario, e celebra con la storica maglia “I belong to Jesus” che indossava Kakà. Tuffo nel passato. - facebook.com facebook
363 giorni, intervallati da un lunghissimo percorso di recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore. La serata perfetta dell'Arsenal è stata coronata dal ritorno al gol di Gabriel Jesus Quasi un anno esatto dopo l'ultima rete, segnata proprio il primo gi x.com
