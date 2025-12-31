Furti droga e borseggi sul tram Nel 2025 due arresti al giorno a Firenze | Nuovi agenti presto in strada

Nel 2025, a Firenze, si sono registrati incrementi nei controlli e negli arresti legati a furti, droga e borseggi sul tram. La questura ha reso noti i dati annuali, evidenziando un aumento delle operazioni di sicurezza e delle denunce, con una media di due arresti al giorno. Questi interventi mirano a garantire una maggiore tutela dei cittadini e a contrastare efficacemente i fenomeni criminali nelle aree pubbliche della città.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Aumentano gli arresti, i minori denunciati e i controlli sulla tramvia. È tempo di bilanci per la questura di Firenze, che ieri ha pubblicato l'annuale cruscotto statistico con i dati delle attività svolte nel 2025. Gli agenti della polizia di Firenze, guidati dal questore Fausto Lamparelli (in foto), negli ultimi 12 mesi ha arrestato 744 persone – 174 per droga, 124 per furti, 89 per rapina e 16 per truffe informatiche –, contro le 633 del 2024, e denunciato altre 3.515 (3264 nel 2024), a cui si aggiungono 31 arresti di minori sotto i 18 anni, e 215 minori denunciati.

