Fuochi d' artificio illegali in box e attività commerciali | maxi sequestro

Nelle ultime ore, le forze della guardia di finanza di Lecce hanno sequestrato circa cinque tonnellate di fuochi d’artificio illegali, denunciando sei persone coinvolte. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare il commercio non autorizzato di materiali esplodenti, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di incidenti.

LECCE – Cinque tonnellate di fuochi d’artificio sotto sequestro e sei denunce. Questo il risultato dell’attività della guardia di finanza nelle scorse ore. I militari della compagnia di Gallipoli, assieme ai colleghi della tenenza di Casarano, hanno infatti scoperto, in due distinte operazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fuochi d'artificio illegali in box e attività commerciali: maxi sequestro Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: maxi sequestro da 23 chili Leggi anche: Magazzino trasformato in "bomba": maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi; Sequestrate quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio illegali nel Bresciano; Fuochi d’artificio illegali su Telegram e Facebook: così abbiamo acquistato petardi fuorilegge; Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati. Fuochi d’artificio illegali e pericolosi, doppio sequestro per 440 chili e denunce - Carabinieri e Polizia intercettano oltre 440 chili di fuochi e materiale pirotecnico detenuto senza autorizzazioni. quicosenza.it

Fuochi illegali, sequestrata dalla Polizia la bomba artigianale più grande di sempre: 11,5Kg - L’ordigno era contenuto, insieme a quasi 250 chili di artifici pirotecnici illegali, in scatole trasportate da 3 uomini, tutti arrestati. rainews.it

Fuochi d'artificio per spettacolo abusivo, tre arresti a Catania - La polizia ha arresto a Santa Venerina due possessori di patentino per 'fochino', di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di fuochi d'artificio, e un operaio di 28 anni, per detenzion ... ansa.it

Si avvicina il 31 dicembre e, come ogni anno, si assiste a un boom di acquisti di fuochi d’artificio legali e non. Mentre Legambiente ricorda che esistono alternative sostenibili x.com

Stop ai fuochi d'artificio e ai botti di Capodanno. Con un'ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio in occasione delle feste natalizie. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com facebook

