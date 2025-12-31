Fuochi abusivi pronti alla vendita denunciato un ambulante

Nelle ore precedenti la mezzanotte, la polizia locale di Reggio Calabria ha individuato e denunciato un ambulante impegnato nella vendita abusiva di fuochi pirotecnici. L’attività si inserisce nei controlli quotidiani finalizzati a prevenire il commercio illegale di materiali pericolosi, tutelando la sicurezza pubblica e rispettando le normative vigenti.

Mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte e prosegue senza sosta l'attività della polizia locale di Reggio Calabria per contrastare la vendita illegale di materiale pirotecnico.Nel corso di controlli mirati sul territorio, gli agenti hanno individuato un venditore ambulante che.

