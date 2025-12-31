Funicolare di Lanzo Santa Margherita arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere

È stato approvato un finanziamento regionale di 100mila euro per la funicolare di Lanzo Santa Margherita. La somma è destinata al ripristino della linea e delle sue pertinenze, inclusa la scalinata adiacente. Questo intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione e il recupero di questa infrastruttura storica, contribuendo a preservarne la funzionalità e il valore nel contesto locale.

Un primo stanziamento da 100mila euro per la funicolare Lanzo Santa Margherita e le sue pertinenze. È quanto ammonta il finanziamento regionale destinato in questa fase a interventi di ripristino della scalinata che corre a fianco della linea. Gioisce ed esulta il Comitato Funicolare Lanzo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Funicolare di Lanzo Santa Margherita, arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere Leggi anche: Pelle arrossata addio: ecco come calmarla e farla rinascere Leggi anche: La svolta per Cascina Castelletto. Ecco il bando per farla rinascere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Funicolare di Lanzo Santa Margherita, arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere; Como, per la leggendaria funicolare a picco sul Lago un altro passo verso la rinascita: 100mila euro per il sentiero storico; Funicolare e sentieri di Santa Margherita, 100mila euro per il recupero dalla Regione; La leggendaria funicolare a picco sul Lago di Como, un altro passo per la rinascita: '100mila euro per lo storico sentiero'. La leggendaria funicolare a picco sul Lago di Como, un altro passo per la rinascita: “100mila euro per il sentiero storico - Mentre i progetti per la rinascita dell’antica funicolare di Lanzo Intelvi registrano ciclicamente passi avanti (qui tutti i dettagli) ecco che arrivano buone notizie per il sentiero che la accompagna ... comozero.it

Funicolare e sentieri di Santa Margherita, 100mila euro per il recupero dalla Regione - Regione Lombardia ha destinato 100mila euro alla manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento tra Santa Margherita Valsolda e il comune ... espansionetv.it

Valle Intelvi, open day della Funicolare Lanzo-Santa Margherita: “Vogliamo che torni a funzionare” - Valle Intelvi (Como), 18 agosto 2024 – Oltre trecento persone hanno partecipato ieri al terzo Open Day Funicolare al Belvedere di Lanzo Intelvi, con la sua apertura straordinaria. ilgiorno.it

Il Comitato Funicolare Lanzo d'Intelvi ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione del progetto Via montagna lombarda: 800 km di sentieri riqualificati e interconnessi per un investimento di quasi 4 milioni di euro. Un tratto correrà anche in Val - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.