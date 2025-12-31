Funicolare di Lanzo Santa Margherita arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere

Da quicomo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato un finanziamento regionale di 100mila euro per la funicolare di Lanzo Santa Margherita. La somma è destinata al ripristino della linea e delle sue pertinenze, inclusa la scalinata adiacente. Questo intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione e il recupero di questa infrastruttura storica, contribuendo a preservarne la funzionalità e il valore nel contesto locale.

Un primo stanziamento da 100mila euro per la funicolare Lanzo Santa Margherita e le sue pertinenze. È quanto ammonta il finanziamento regionale destinato in questa fase a interventi di ripristino della scalinata che corre a fianco della linea. Gioisce ed esulta il Comitato Funicolare Lanzo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

funicolare di lanzo santa margherita arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere

© Quicomo.it - Funicolare di Lanzo Santa Margherita, arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere

Leggi anche: Pelle arrossata addio: ecco come calmarla e farla rinascere

Leggi anche: La svolta per Cascina Castelletto. Ecco il bando per farla rinascere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Funicolare di Lanzo Santa Margherita, arrivano i primi 100mila euro per farla rinascere; Como, per la leggendaria funicolare a picco sul Lago un altro passo verso la rinascita: 100mila euro per il sentiero storico; Funicolare e sentieri di Santa Margherita, 100mila euro per il recupero dalla Regione; La leggendaria funicolare a picco sul Lago di Como, un altro passo per la rinascita: '100mila euro per lo storico sentiero'.

funicolare lanzo santa margheritaLa leggendaria funicolare a picco sul Lago di Como, un altro passo per la rinascita: “100mila euro per il sentiero storico - Mentre i progetti per la rinascita dell’antica funicolare di Lanzo Intelvi registrano ciclicamente passi avanti (qui tutti i dettagli) ecco che arrivano buone notizie per il sentiero che la accompagna ... comozero.it

funicolare lanzo santa margheritaFunicolare e sentieri di Santa Margherita, 100mila euro per il recupero dalla Regione - Regione Lombardia ha destinato 100mila euro alla manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento tra Santa Margherita Valsolda e il comune ... espansionetv.it

Valle Intelvi, open day della Funicolare Lanzo-Santa Margherita: “Vogliamo che torni a funzionare” - Valle Intelvi (Como), 18 agosto 2024 – Oltre trecento persone hanno partecipato ieri al terzo Open Day Funicolare al Belvedere di Lanzo Intelvi, con la sua apertura straordinaria. ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.