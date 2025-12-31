Alessio, fuggito da un passato di abusi, vive per strada in una tenda tra rifiuti e difficoltà. Nonostante le condizioni difficili, trova nel concerto un momento di sollievo e di connessione, per non sentirsi solo. La notte, però, resta un momento di sfida, fatta di freddo, rumori e paure, che si fanno più intense nel silenzio e nell’oscurità.

La notte, per Alessio, non è mai solo buio. È il freddo che ti entra nelle ossa, i rumori che ti tengono sveglio, la paura che non si spegne nemmeno quando chiudi gli occhi. La giovinezza l’ha persa presto. Ha soltanto 24 anni e da un anno e mezzo vive così, tra tende improvvisate e strutture. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Fuggito dagli abusi, vive per strada in una tenda tra feci e rifiuti: "Andrò al concerto per non sentirmi solo"

