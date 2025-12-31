Fuggi e mordi Com’è strano il mare da Milano

Il mare da Milano può sembrare distante, ma il suo richiamo si percepisce anche tra le strade della città. Le parole di Negri ci ricordano quanto possa essere forte il desiderio di fuga, di assaporare la vastità e la serenità dell’orizzonte marino anche nei momenti più tranquilli e ordinari della vita quotidiana. Un invito a riscoprire la bellezza nascosta nelle piccole pause e nei ricordi di spazi aperti.

Negri Quando il sole obliquo dell'inverno ramazzava la luce del balcone. Quando il dopopranzo della domenica sembrava già chiudere ogni discorso. Quando si facevano i conti a mente della benzina, della strada, di una pizza e di incongrue lenzuola a veleggiare sui terrazzini e sui poggi. Insomma, era tempo di mettersi in viaggio per un mordi e fuggi. Anzi, per un fuggi e mordi. "Dài che andiamo al mare". Per anni immemori la cosa ha funzionato assai bene. Il mare, nello specifico di un lombardo medio, non era il lontano, felliniano Adriatico, ma il Ligure. Rotolare giù per il mistero delle gobbe appenniniche, per le curve a ricciolo della ex camionale per Genova, era proprio un bel mestiere.

