Fuga dal Ruggi | dopo le dimissioni di Verdoliva lascia anche Crispino
Dopo le recenti dimissioni di Ciro Verdoliva, che ha lasciato il ruolo di direttore dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di Salerno, si registra un ulteriore cambio alla guida con le dimissioni di Crispino. Questi eventi segnano un momento di transizione per l’ospedale, evidenziando una stagione di cambiamenti nella gestione della struttura. La situazione richiede attenzione per comprendere le implicazioni future per il presidio sanitario.
Un altro importante addio scuote l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo le recenti dimissioni del manager Ciro Verdoliva, che ha scelto di assumere la guida dell’Ufficio del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità. Oggi, a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
