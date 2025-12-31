Freddo e nuvolosità variabile | il meteo del primo giorno dell' anno
Il primo giorno del 2026 in Friuli Venezia Giulia si presenterà con condizioni meteo variabili: durante la notte e al mattino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in calo e gelate estese sia in pianura che in montagna. Questi segnali indicano un avvio di anno con clima freddo e condizioni meteorologiche stabili, secondo le previsioni di Osmer.
Il meteo del primo giorno del 2026 sarà caratterizzato da due momenti distinti. Secondo quanto riporta l'Osmer, di notte e di primo mattino su tutto il Friuli Venezia Giulia avremo cielo sereno o al più poco nuvoloso con estese gelate in pianura e in montagna. Poi, durante la giornata, la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
