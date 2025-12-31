Secondo quanto riportato da Moretto, la Juventus potrebbe aver avanzato un'offerta per Frattesi, con l'intenzione di sostituire Cancelo. La possibilità di un trasferimento dall’Inter sarebbe quindi concreta, ma i dettagli della proposta restano ancora da definire. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe influenzare il mercato estivo delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Frattesi pronto a dire addio all’Inter? La rivelazione di Moretto: «Questa l’idea della Juve per l’offerta, e più che Cancelo.». Le sue parole. Matteo Moretto, intervenuto ospite sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha tracciato il punto sul futuro di Davide Frattesi. La mezzala della Nazionale, attualmente in forza all’ Inter, resta un obiettivo sensibile della Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista, il club torinese verificherà nei prossimi giorni la fattibilità economica dell’operazione: l’idea della dirigenza bianconera è quella di proporre ai nerazzurri un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate alle presenze o agli obiettivi di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

