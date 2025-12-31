Frattesi Inter scoppia il caso? Il punto tra la chiamata di Spalletti e l’offerta turca

Sul fronte Inter, si fa sempre più insistente la questione legata a Frattesi. La situazione si è complicata tra una possibile chiamata di Spalletti e un’offerta proveniente dalla Turchia. Resta da capire quale sarà il futuro del centrocampista nerazzurro e come evolverà la trattativa, in un contesto di mercato ancora in fase di definizione.

Inter News 24: quale futuro per il centrocampista nerazzurro? Le speranze di un rilancio sembrano essersi infrante contro le rigide gerarchie di Appiano Gentile. La posizione di Davide Frattesi è tornata ad essere un tema caldo in casa Inter. Nonostante il cambio di guida tecnica, che aveva acceso l'illusione di un possibile impiego più costante magari grazie a variazioni tattiche, l'ex incursore del Sassuolo si ritrova ancora ai margini del progetto titolare dei nerazzurri. A fare il punto su questa delicata situazione è il Corriere dello Sport, che sottolinea come la prossima sessione invernale si preannunci decisiva.

Colpo di scena Frattesi: l’offerta cambia i piani dell’Inter sul mercato - Nuovo colpo di scena per Frattesi: arriva un'offerta che stravolge tutti i piani dell'Inter sul mercato, ora cambia tutto ... spaziointer.it

Calciomercato Inter, Palestra e cessione Frattesi: Marotta esce allo scoperto! - Inter, intervenendo ai microfoni di Dazn Beppe Marotta ... fantamaster.it

CdS - #Frattesi, ritorno al passato: la #Juve chiama, l'Inter punta sul #Fenerbahçe x.com

Guarro - "Per Frattesi ci sono altre cose oltre alla Juventus, fuori dall'Italia. L'Inter non lo darà in prestito oneroso alla Juve" - facebook.com facebook

