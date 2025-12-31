Uno spettacolo che vede protagonisti due fratelli, appassionati acrobati di circo. Prosegue così il Trac Festival, rassegna di teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico e di Artificio23. Venerdì 2 gennaio alle 21, al Pin, sotto un nuovo chapiteau, prosegue con la prima nazionale di ‘Fratello’, a cura delle Compagnie Bêstîa. Wilmer Marquez presenta la sua ultima creazione, In scena due persone che, contro ogni previsione, si scoprono complici, semplicemente imparando a lanciare oggetti in aria invece di mandare all’aria la propria vita. ‘Fratello’ celebra il sodalizio artistico tra Wilmer Marquez e Cristian Forero e il loro desiderio di esplorare nuove forme di acrobatica, dando valore alla forza del legame fraterno e alla capacità di comunicare senza le parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Fratello’ al Trac Festival

Trac Festival 2025: rassegna di teatro e circo contemporaneo durante le festività - TRAC Festival, la rassegna di teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico e di Artificio23, che torna a partire dal 16 dicembre 2025 con un programma di ... mentelocale.it