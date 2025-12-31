Fratelli contro scoppia la lite per l’eredità di famiglia | la sorella vince in tribunale grazie alla voltura catastale

Una disputa ereditaria tra fratelli si conclude con una sentenza della Corte d’appello civile di Perugia, che ha confermato la vittoria della sorella. La causa, basata su questioni di proprietà, si è risolta grazie alla corretta voltura catastale, che ha permesso di stabilire i diritti di proprietà in modo chiaro e definitivo. Questa decisione evidenzia l’importanza di documenti aggiornati e corretti nelle controversie patrimoniali familiari.

