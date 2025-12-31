Francesco Pergola ad Avellino con un concerto omaggio alla città

Francesco Pergola sarà ad Avellino per presentare il suo concerto omaggio alla città. Venerdì 2 gennaio alle 11:30, in una conferenza stampa presso lo Spazio Arena, l’artista illustrerà i dettagli dell’evento. L’appuntamento offre un’occasione per conoscere meglio il progetto musicale dedicato ad Avellino, sottolineando il legame tra Pergola e la comunità locale.

Francesco Pergola presenterà venerdì 2 gennaio alle 11:30 in una conferenza stampa presso lo Spazio Arena il suo "concerto omaggio" alla città di Avellino. La sua città, quella dove conserva gli affetti più cari e profondi legami di amicizia. Per questo, dopo aver portato il suo "STREAM" in varie.

