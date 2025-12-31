Frana di Codena verso il ripristino Uno studio per la messa in sicurezza

È stato avviato uno studio per il ripristino e la messa in sicurezza della frana di Codena, situata lungo la strada che collega il paese alla via Foce. L’intervento mira a garantire la stabilità dell’area e la sicurezza dei residenti di Codena, Bergiola, Bedizzano e Colonnata. L’amministrazione comunale ha incaricato i progettisti di elaborare un piano che favorisca il ripristino delle condizioni originarie e la prevenzione di eventuali future criticità.

Carrara, 31 dicembre 2025 – Buone notizie per i residenti di Codena, Bergiola, Bedizzano e Colonnata: l'amministrazione ha commissionato il progetto di ripristino della frana lungo la strada che collega il paese di Codena alla via Foce. I soldi per ripristinare lo smottamento e ricollegare i paesi alle Foce non ci sono ancora, ma intanto i tecnici incaricati a palazzo civico stanno già mettendo nero su bianco un progetto di messa in sicurezza di questo stradello strategico per chi abita nei paesi a monte. Una sorta di bretella che immette direttamente sulla Foce senza dover scendere in città. Una scorciatoia utile per chi lavora a Massa o deve andare al Noa per fare esami, o semplicemente recarsi oltre Foce per vari motivi.

