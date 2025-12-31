Forza la porta del ristorante per rubare alcolici e mette tutto a soqquadro | denunciato

La polizia di Genova ha denunciato un uomo di 28 anni, senegalese, senza fissa dimora, responsabile di aver forzato la porta di un ristorante per rubare alcolici e aver causato danni all’interno. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza della tutela dei beni e della sicurezza pubblica nella città.

La polizia di Stato di Genova ha denunciato un giovane di 28 anni, senegalese, pregiudicato e senza dimora, per furto aggravato e possesso ingiustificato di materiale da scasso. Martedì mattina, verso le 7, le volanti del commissariato Centro sono intervenute in piazza della Meridiana perché un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

