Forza Italia | La desolazione del centro

Il centro storico di San Miniato, definito “città del buon vivere”, continua a mostrare segni di abbandono e decadenza, nonostante la vocazione turistica e gli sforzi della comunità. Con il 2025 ormai alle spalle, l’amministrazione Giglioli/Pd non sembra aver invertito questa tendenza, lasciando il cuore della città in uno stato di desolazione che preoccupa cittadini e visitatori.

SAN MINIATO "Il 2025, ennesimo annus horribilis dell'amministrazione GiglioliPd volge al termine ed anche quest'anno il centro storico di San Miniato, forte della sua vocazione turistica e definita a più riprese da vari assessori "città del buon vivere" incarna l'immagine della desolazione più assoluta. Conseguenza questa dovuta alla incapacità organizzativa ed alla povertà di idee e di iniziativa che è propria della Fondazione San Miniato Promozione". Si legge in una nota del coordinamento di Forza Italia di San Miniato (nella foto il coordinatore Enzo Biagioni). "D'altronde da un organismo che concepisce come fatto positivo la spersonalizzazione del tartufo bianco di San Miniato trasformato con un notevole spreco di risorse pubbliche in tartufo delle Colline Sanminiatesi – aggiunge Forza Italia – è difficile attendersi iniziative e progetti scevri dai dettami di chi decide nomine di comodo per dare una sedia ad amici e simpatizzanti.

