Formigli contro Calenda | Invitato per attaccare Meloni? Falso vuole farsi pubblicità

Un confronto acceso tra Carlo Calenda e Corrado Formigli ha attirato l’attenzione. Durante un’intervista, il senatore di Azione ha criticato la presenza di Formigli nel programma “Piazzapulita”, sostenendo che l’invito fosse finalizzato esclusivamente a generare pubblicità e non a un reale confronto politico. La discussione si concentra su un episodio legato a una telefonata ricevuta dagli autori del programma prima di una puntata dedicata alla legge di bilancio.

Botta e risposta al vetriolo tra Carlo Calenda e Corrado Formigli. Le dichiarazioni rilasciate dal senatore di Azione in un’intervista per il podcast di Ivan Grieco non sono passate inosservate: al centro della polemica, il racconto del politico su una telefonata che il suo staff avrebbe ricevuto dagli autori di “Piazzapulita” prima di una puntata dedicata alla legge di bilancio. Secondo quanto riferito dal senatore, durante il contatto gli sarebbe stato chiesto: "Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?". Calenda avrebbe rifiutato questa impostazione e, nella trasmissione, avrebbe poi partecipato a un confronto con l’economista Jeffrey Sachs. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sostiene Carlo Calenda che da Piazzapulita gli sia stato chiesto una sorta di " impegno " ad attaccare il governo, come clausola per essere invitato in trasmissione a parlare della manovra.