Formigli contro Calenda | Invitato per attaccare Meloni? Falso vuole farsi pubblicità
Un confronto acceso tra Carlo Calenda e Corrado Formigli ha attirato l’attenzione. Durante un’intervista, il senatore di Azione ha criticato la presenza di Formigli nel programma “Piazzapulita”, sostenendo che l’invito fosse finalizzato esclusivamente a generare pubblicità e non a un reale confronto politico. La discussione si concentra su un episodio legato a una telefonata ricevuta dagli autori del programma prima di una puntata dedicata alla legge di bilancio.
