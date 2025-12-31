Formazioni statistiche e anteprima AFCON 2025

In vista dell’AFCON 2025, ecco un’analisi delle formazioni, delle statistiche e delle anticipazioni. Recenti risultati, come la vittoria del Mozambico contro il Gabon, hanno già definito alcune qualificazioni agli ottavi, segnando un momento storico per il torneo. Questa introduzione fornisce uno sguardo chiaro e informativo sulle dinamiche attuali, senza enfasi, offrendo dati utili per comprendere l’andamento della competizione.

2025-12-31 01:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima Mozambico-Camerun. Oltre alla prima vittoria in assoluto della Coppa d'Africa (AFCON), il premio del Mozambico per aver battuto il Gabon nella seconda partita dell'edizione 2025 è un posto garantito agli ottavi con una partita d'anticipo. La squadra al 102esimo posto nella classifica mondiale affronterà una dura partita agli ottavi contro la Nigeria a Fez lunedì (19:00 GMT) a meno che non batta i cinque volte campioni del Camerun nell'ultima partita della fase a gironi, nel qual caso incontrerebbe Sud Africa, Burkina Faso o Sudan. "Questo gruppo se lo merita", ha detto l'allenatore Chiquinho Conde, che ha supervisionato l'uscita dalla fase a gironi con un punto alla fase finale del 2023.

