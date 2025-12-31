Formazioni iniziali e squadre AFCON 2025

Ecco le formazioni iniziali e le squadre partecipanti all’AFCON 2025, con particolare attenzione al Gruppo E. Sudan e Burkina Faso si sfideranno mercoledì a Casablanca, completando il loro percorso nel girone. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate sulle rose delle squadre e le partite in programma per questa fase del torneo.

2025-12-31 17:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sudan e Burkina Faso completeranno il loro cammino nel Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 (AFCON) l’uno contro l’altro mercoledì a Casablanca. Il secondo posto è ancora in palio per entrambe le squadre, quindi non ci si potrà rilassare sotto il sole invernale del Marocco. L’Algeria è già qualificata dal girone, ma una sconfitta per la squadra di Riyad Mahrez darebbe a entrambe le squadre l’opportunità di fermare la classifica, qualora riuscissero a ribaltare anche la loro differenza reti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Egitto vs Sud Africa: AFCON 2025 – Salah, notizie sulle squadre, inizio e formazioni - SudafricaChe cosa: CAF Coppa d’Africa 2025Dove: Stadio Adrar di Agadir, MaroccoQuando: Venerdì alle 16:00 (15:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la preparazione su Oltre La Linea Sport dall ... oltrelalinea.news