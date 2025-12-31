Format rinnovato L’Agrumeta torna a Pietrasanta

L'Agrumeta torna a Pietrasanta con un format rinnovato, offrendo contenuti aggiornati e approfondimenti scientifici. La nuova stagione si distingue per una maggiore attenzione alle radici locali, promuovendo un dialogo più stretto con il territorio. Un’occasione per approfondire temi legati all’agricoltura e alla sostenibilità, mantenendo un approccio sobrio e informativo, adatto a un pubblico interessato a conoscere e valorizzare le risorse locali.

L’Agrumeta torna con un format rinnovato con nuovi contenuti scientifici e una visione più radicata nel territorio. L’edizione 2026, promossa con il patrocinio del Comune, dal Verzieri Toscani Garden Club è in programma da venerdì 12 giugno alla domenica negli orti dell’ex Convento di San Francesco, è stata presentata dal vicesindaco con delega a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani affiancata (nella foto) dalla presidente del Garden Club Maria Adriana Giusti e da Nicola Lattanzi, presidente del Centro Arti Visive che accoglierà la manifestazione. "Presentiamo l’edizione 2026 grazie al lavoro condiviso di molte persone che ringrazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Format rinnovato. L’Agrumeta torna a Pietrasanta Leggi anche: Striscia la notizia, il format si rinnova ma torna in prima serata Leggi anche: Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5: scelto il format “Taratata” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fight for Naples torna con un format rinnovato - Inserito nel palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026, in forza dei successi evidenti delle precedenti edizioni, torna il Fight for Naples. ilmattino.it Fantastica tripletta sotto l'albero! Un dicembre storico per i nostri colori, perché si è avverato ciò che era difficilmente pronosticabile in estate. Tre partecipazioni al rinnovato format dei campionati giovanili e tre miracolose qualificazioni alla fase successiva. EN - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.