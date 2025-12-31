Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 dicembre in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 31 dicembre, è disponibile in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2, la soap turca. In questa puntata, Zeynep si trova sotto pressione da parte di Asuman e Yildiz, mentre Alihan mostra comportamenti sempre più distanti dal matrimonio, creando nuove tensioni e dubbi tra i personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep, messa sotto pressione da Asuman e da Yildiz, è sempre più confusa dagli strani comportamenti di Alihan, che ormai sembra non essere più interessato al matrimonio. Quando Alihan le annuncia che andrà in Cina per dieci giorni, per lavoro, la assalgono mille dubbi. Neshlihan, chiede ad Ender di organizzare una cena con Kaya. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 121 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

