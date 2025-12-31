Fondazione Crv Il bilancio | Tanti progetti

Durante le festività natalizie, Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha presentato un bilancio positivo per il 2025, evidenziando numerosi progetti realizzati sul territorio. Con uno sguardo rivolto al 2026, la Fondazione conferma il suo impegno a sostenere iniziative che favoriscano lo sviluppo locale, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla concretezza.

VOLTERRA In occasione delle festività natalizie, Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha tracciato un bilancio positivo del 2025, guardando con ottimismo al 2026 ricco di nuovi progetti per il territorio. La Fondazione Crv ha impresso una svolta strategica, passando dal ruolo di semplice erogatore di fondi a vero motore di sviluppo locale. "Ogni nostro intervento deve innescare una cascata di investimenti e ritorni economici per la comunità - ha sottolineato Pepi, evidenziando come questa visione stia già dando frutti concreti. Emblematico, come sottolinea il presidente, il caso dell’ anfiteatro romano: l’investimento iniziale della Fondazione ha fatto da leva per attrarre risorse da Regione e ministero della cultura, trasformando un’area incolta in un sito archeologico di pregio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

