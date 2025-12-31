Flop equilibri e delusioni | un anno di Rai targata Meloni

Nel corso dell’ultimo anno, la Rai ha affrontato numerose sfide, segnate da budget ridotti e difficoltà nella gestione dei contenuti. La decisione del governo di diminuire di 10 milioni di euro i fondi per il 2026 rappresenta solo l’ultimo episodio di un periodo caratterizzato da incertezze e criticità, che hanno influito sulla qualità e sulla stabilità del servizio pubblico televisivo.

La decisione del governo di ridurre di 10 milioni di euro il budget per la Rai nel 2026 è l’ultima mazzata di un anno che per la tv pubblica è trascorso nel grigiore più totale e all’insegna della mediocrità. Tanto che, secondo i boatos che dal Parlamento rimbalzano a Palazzo Chigi fino a Via Asiago, Giorgia Meloni ormai la considera una partita persa. Tutte le beghe sono state delegate al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari che le fa da filtro e parafulmine. Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio (Imagoeconomica). Certo, la definizione di TeleMeloni ripetuta come un mantra dai giornali non allineati la infastidisce parecchio, anche perché non la considera veritiera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

