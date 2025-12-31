Fleximan il ritorno Abbattuto il temibile autovelox di Mezzano La nebbia come scudo

Nella notte, Fleximan è tornato a Mezzano, rimuovendo l’autovelox lungo la statale Adriatica. La sua presenza, avvolta dalla nebbia, ha attirato l’attenzione senza clamore, lasciando il segnale di una possibile ripresa di azioni simili nella zona. Un intervento discreto ma significativo, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla regolamentazione della velocità lungo questa arteria.

È tornato nella notte, quasi in punta di piedi. O meglio, a colpi di flessibile. Il Fleximan ravennate – o un suo emulo – è riapparso tra la nebbia fitta che avvolgeva Mezzano e la bassa ravennate, colpendo uno degli autovelox più discussi della provincia: quello sulla Reale, leggi statale Adriatica, in direzione Ravenna. L'azione è scattata intorno alle 2 del 30 dicembre. Complice il buio, ma soprattutto una coltre di nebbia che rendeva invisibile quasi tutto, qualcuno ha segato il palo del rilevatore con un flessibile, facendolo crollare sull'asfalto. A segnalare l'accaduto è stato un automobilista di passaggio.

