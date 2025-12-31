Fiumicino e il Tevere l’allarme rifiuti galleggianti | plastica oltre il 90% e picchi in autunno

Fiumicino e il Tevere sono al centro di un problema ambientale legato ai rifiuti galleggianti, con una presenza di plastica superiore al 90%. Ogni autunno si registrano picchi di accumulo, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci. La foce di Fiumicino rappresenta uno dei punti critici di questo fenomeno, che minaccia l’ecosistema e la qualità delle acque.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – Il Tevere continua a trasportare verso il mare una quantità significativa di rifiuti galleggianti e la foce di Fiumicino rappresenta uno dei punti chiave di questo fenomeno. A certificarlo è uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, che per la prima volta ha analizzato in modo congiunto entrambi i rami del fiume nel tratto finale, includendo il canale di Fiumicino e la Fiumara Grande. La ricerca ha stimato che, in un anno, dal Tevere arrivano nel Tirreno centrale circa 9 × 10? oggetti, pari a quasi un milione di rifiuti galleggianti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

