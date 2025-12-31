Fiumicino Baccini | Che il 2026 sia un anno di ulteriore crescita

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – Con l’arrivo del nuovo anno, desidero rivolgermi alle cittadine e ai cittadini per condividere un momento di riflessione e di prospettiva. Guardiamo al passato con rispetto, per affrontare il futuro con determinazione, auspicando che il 2026 possa essere un anno di crescita e progresso per tutta la comunità.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – “Care cittadine, cari cittadini, con l’inizio di questo nuovo anno desidero rivolgermi a tutti voi per c ondividere un momento di riflessione, di bilancio e, soprattutto, di prospettiva. Il 2025 è stato un anno intenso e impegnativo, ma ricco di risultati concreti. Un anno che si inserisce in un percorso più ampio, quello dei due anni e mezzo di amministrazione, durante i quali abbiamo lavorato con un obiettivo chiaro: costruire basi solide per il futuro di Fiumicino”. Così il sindaco di Fiumicino Mario Baccin i si rivolge alla comunità in vista del nuovo anno. “In questi anni abbiamo avviato un profondo l avoro di riorganizzazione amministrativa e finanziaria, – prosegue il Primo Cittadino – che nel 2025 ha prodotto risultati evidenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

